Matteo Renzi direttore de Il Riformista per un anno: «Non lascio la politica, raddoppio»

L'annuncio dell'ex premier: «Ho accettato una sfida affascinante». Sostituisce Piero Sansonetti che va a dirigere l'Unità di nuovo in edicola dal 18 aprile

