Matteo Messina Denaro, resta in carcere la coppia che ospitava il boss a Campobello: il Riesame rigetta l’istanza degli avvocati (Di mercoledì 5 aprile 2023) resta in carcere la coppia che per mesi ha ospitato a pranzo e a cena Matteo Messina Denaro. Il Tribunale del Riesame ha rigettato l’istanza di scarcerazione presentata dai difensori di Lorena Lanceri e del marito Emanuele Bonafede, arrestati lo scorso 16 marzo con l’accusa di favoreggiamento aggravato alla mafia e procurata inosservanza di pena per avere protetto – almeno nell’ultimo periodo – la latitanza del boss di Castelvetrano. Le indagini del Ros (Raggruppamento operativo speciale) dei Carabinieri, coordinate dalla Procura di Palermo, hanno svelato la regolarità e la frequenza delle visite di Messina Denaro all’appartamento dei coniugi a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023)inlache per mesi ha ospitato a pranzo e a cena. Il Tribunale delhatodi scarcerazione presentata dai difensori di Lorena Lanceri e del marito Emanuele Bonafede, arti lo scorso 16 marzo con l’accusa di favoreggiamento aggravato alla mafia e procurata inosservanza di pena per avere protetto – almeno nell’ultimo periodo – la latitanza deldi Castelvetrano. Le indagini del Ros (Raggruppamento operativo speciale) dei Carabinieri, coordinate dalla Procura di Palermo, hanno svelato la regolarità e la frequenza delle visite diall’appartamento dei coniugi a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PagellaPolitica : Quando parla del ponte sullo Stretto, Matteo Salvini confonde spesso il Canale di Sicilia, il tratto di mare che se… - fattoquotidiano : Matteo Messina Denaro, resta in carcere la coppia che ospitava il boss a Campobello: il Riesame rigetta l’istanza d… - MarianSem64 : RT @ElisabettaGall7: La condannata in via definitiva per peculato Augusta Montaruli (FDI) è stata nominata vicepresidente della Commissione… - daroncheco : RT @PagellaPolitica: Quando parla del ponte sullo Stretto, Matteo Salvini confonde spesso il Canale di Sicilia, il tratto di mare che separ… - davdeponti : RT @PagellaPolitica: Quando parla del ponte sullo Stretto, Matteo Salvini confonde spesso il Canale di Sicilia, il tratto di mare che separ… -