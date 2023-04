Mattarella sbertuccia Stampa e Repubblica ? Cosa c' è dietro davvero

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 aprile 2023) "Il presidente non è mai stato tirato per la giacca come in questi giorni". L'umore sul colle più alto è questo e "il presidente è ovviamente Sergio. Irritazione fortissima, insomma. Che l'ironia feroce con cui è stata scritta la nota ufficiale uscita in mattinata dalla presidenza dellanon nasconde, anzi: «Al Quirinale si registra un divertito stupore per una ricostruzione decisamente fantasiosa fatta da diversi quotidiani sugli incontri del Presidente dellaSergionei giorni scorsi. Non è vero che il Presidenteabbia parlato con Mario Draghi di Pnrr, né che lo abbia incontrato ventiquattr'ore prima della colazione con il presidente del Consiglio né tantomeno in giorni realmente precedenti. Né che vi sia stato, nello stesso arco di tempo, un ...