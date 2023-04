"Matrimonio saltato". Rupert Murdoch ha già lasciato la fidanzata

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Il magnate americano avrebbe dovuto sposarsi per la quinta volta in estate, ma la relazione con la, la 66enne Ann Lesley Smith, si sarebbe conclusa bruscamente per colpa della religione

Neppure il tempo di annunciare il matrimonio, che il fidanzamento è già saltato. "Colpa della religione", riferisce la rivista Vanity Fair Us, anticipando in esclusiva la prematura fine della ...La testata, citando fonti anonime vicine al magnate dei media 92enne, ha affermato che i piani per il matrimonio, programmato per l’estate e a un anno dal divorzio di Murdoch dalla sua quarta moglie, ...