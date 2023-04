Maternità surrogata | il caso di Ana Obregon | “La bimba | di cui sono la madre legale | è mia nipote Nata col seme di mio figlio morto”

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Laa cui ha fatto ricorso negli Stati Uniti ha riaperto il dibattito sull’utero in affitto in Spagna, dove la destra si è detta pronta a una discussione, mentre la sinistra bolla la pratica come una “violenza sulle donne”. Ma ildell’attrice spagnola Ana Obregón continua a fare discutere: la donna infatti, che ha 68 anni, ha dichiarato che lain Florida di cui è la, è in realtà suabiologica, perchédalcongelato di suoAlejandro Lecquio García,per un cancro nel 2000 a 28 anni. “Legalmente è mia figlia, e così viene indicato sul suo passaporto. La registrerò presso il Consolato spagnolo e così potrò ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Maternità surrogata, le parole shock di Tajani: 'Il corpo della donna non è un forno dove si sfornano patate' - MarcoFattorini : I rave party, il Pos, le navi delle Ong, la maternità surrogata, il cibo sintetico. Forse non ci rendiamo conto di… - fdragoni : Arlecchino si confessò burlando. Ascolto su #radioradicale la conferenza stampa di @Piu_Europa con la sua legge di… - LuciaLaVita1 : RT @francotaratufo2: I #CognatiDItalia hanno di nuovo liberato i cani. Questo è quello che.... #Mollicone: 'maternità surrogata è reato più… - LaisiSamuele : @gigica59 @manginobrioches @jacopocoghe E questo esattamente cosa c'entra con la maternità surrogata e sul fatto ch… -

Laa cui ha fatto ricorso negli Stati Uniti ha riaperto il dibattito sull'utero in affitto in Spagna, dove la destra si è detta pronta a una discussione, mentre la sinistra bolla la ...Una via potrebbe essere quella della legalizzazione dellasolo a 'solo a condizione che sia gratuita'. Secondo lei la gestazione per altri lede la dignità della donna È ...Lungo è il dibattito in Italia in queste settimane sulla, che in maniera dispregiativa viene indicata come utero in affitto, utilizzata peraltro molto poco dalle coppie gay. In ...