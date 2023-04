Masters Augusta golf 2023 | in gara un solo azzurro | Francesco Molinari Sintomo di un’Italia che sta faticando

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Per l’ultima volta quest’annopotrà utilizzare una particolare esenzione per partecipare al. Tutti i vincitori Major degli ultimi cinque anni, infatti, hanno la possibilità automatica di giocare all’National. Il periodo temporale, naturalmente, si estende alla vita intera deiisti interessati (qualora essi partecipino, perché alcuni si sono del tutto ritirati o l’età non consente loro di essere più in grado di avere una competitività) quando si parla delstesso. Il torinese, quest’anno, è stato particolarmente altalenante, ma in questa altalena è riuscito a cogliere due risultati di indubbio prestigio: il quinto posto all’Abu Dhabi HSBC Championship e, soprattutto, il 14° all’Arnold Palmer Invitational, risultati che ...

Perché qui ad, nel Sud della Georgia, anno dopo anno dal 1934 la leggenda delsi alimenta di grandi giocate, di campioni e perfezione, di regole ferree e spettatori colti (i "patrons" ...Con ilche inizia domani fa cifra tonda. Cinquanta Major. Undici volte ad, 14 British Open, 12 Pga e 12 Us Open. Totale 49. Chi avrebbe mai pensato che quel giovane Francesco Molinari che nel ...Sereno e rilassato, in pace con se stesso, Tiger Woods sta vivendo le prime giornate all'... Qui ha vinto 5 volte ma sa che il tempo non è infinito: 'Non so quantisono rimasti dentro di ...

Rocca: "Io e quella domenica col giovane Tiger. Ecco come si gioca l'Augusta Masters" La Gazzetta dello Sport

It's a streak that needs ending, or at least that's how seven proud men playing for pride rather than a payday this week at the 87th Masters see it. For two years running, Augusta National chairman ...