Massa ‘premiato’ per la figuraccia su Lukaku: designato per sabato (Di mercoledì 5 aprile 2023) Massa ieri ha avuto un ruolo da protagonista in negativo, espellendo Lukaku per doppia ammonizione col secondo giallo che non esiste. E che ha scatenato una doppia rissa. Nonostante ciò l’AIA ha deciso ugualmente di designarlo per la prossima giornata di Serie A (vedi articolo). DI NUOVO PRESENTE – Niente stop per Davide Massa, almeno nell’immediato. Il contestato arbitro di Juventus-Inter di ieri, che ha avuto un ruolo attivo nel non impedire la doppia rissa ma che si è accanito verso Romelu Lukaku (reo di aver… esultato…) sarà al VAR sabato in Atalanta-Bologna. Questa la scelta del designatore Gianluca Rocchi, che però bisogna segnalare come – pur essendo ufficiale da oggi – in genere arrivi con anticipo rispetto alla pubblicazione. Ma questo non toglie che rivedere subito ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 5 aprile 2023)ieri ha avuto un ruolo da protagonista in negativo, espellendoper doppia ammonizione col secondo giallo che non esiste. E che ha scatenato una doppia rissa. Nonostante ciò l’AIA ha deciso ugualmente di designarlo per la prossima giornata di Serie A (vedi articolo). DI NUOVO PRESENTE – Niente stop per Davide, almeno nell’immediato. Il contestato arbitro di Juventus-Inter di ieri, che ha avuto un ruolo attivo nel non impedire la doppia rissa ma che si è accanito verso Romelu(reo di aver… esultato…) sarà al VARin Atalanta-Bologna. Questa la scelta delre Gianluca Rocchi, che però bisogna segnalare come – pur essendo ufficiale da oggi – in genere arrivi con anticipo rispetto alla pubblicazione. Ma questo non toglie che rivedere subito ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Massa 'premiato' per la figuraccia su Lukaku: designato per sabato - - Lega_Massa : RT @Lega_Massa: Lo splendido risultato delle #regionali in Friuli Venezia Giulia, con la #Lega primo partito in assoluto e una grande affer… - Lega_Massa : RT @Lega_gruppoID: Congratulazioni @M_Fedriga per l’ottimo risultato in #FriuliVeneziaGiulia. Dopo Lombardia e Lazio, un’altra splendida vi… - Lega_Massa : Lo splendido risultato delle #regionali in Friuli Venezia Giulia, con la #Lega primo partito in assoluto e una gran… - hisbobness_ : @janavel7 Il FVG, anche non destrorso, ha votato in massa Fedriga perché ha premiato la sua gestione della regione… -

PAGELLE e TABELLINO Juventus - Inter 1 - 1: Lukaku infiamma lo Stadium, Di Maria non brilla Cuadrado 6,5 - Premiato prima del fischio d'inizio per le 300 presenze in bianconero. Gli porta ... Arbitro: Massa 5,5 - Direzione senza grossi patemi, nel far west finale fatica invece a tenere a bada ... La gauche esulta per il repulisti in Campania. Ma il "colpevole" Boccia è stato promosso Si, proprio lui: il senatore pugliese e coordinatore della mozione Schlein al congresso, premiato, ... C'era sempre Boccia in Campania quando si sono dimessi in massa dalla commissione provinciale di ... Calcio Under 17, "Arbitro, sono caduto da solo senza subire fallo" e 'salva' l'avversario che era stato espulso ...casa hanno appena accorciato le distanze (1 - 2) e sulle ali dell'entusiasmo si spingono in massa ... "Un episodio di fair play che meriterebbe di essere premiato. Daniele ha dato una grossa lezione di ... Cuadrado 6,5 -prima del fischio d'inizio per le 300 presenze in bianconero. Gli porta ... Arbitro:5,5 - Direzione senza grossi patemi, nel far west finale fatica invece a tenere a bada ...Si, proprio lui: il senatore pugliese e coordinatore della mozione Schlein al congresso,, ... C'era sempre Boccia in Campania quando si sono dimessi indalla commissione provinciale di ......casa hanno appena accorciato le distanze (1 - 2) e sulle ali dell'entusiasmo si spingono in... "Un episodio di fair play che meriterebbe di essere. Daniele ha dato una grossa lezione di ...