Massa non tiene Juventus-Inter! Rigore in ritardo | la moviola ? CdS

Serata sicuramente rivedibile per l'arbitro Davide Massa, fischietto designato per arbitrare Juventus-Inter. Non riesce a tenere la partita, che alla fine sfocia in una mega rissa. Inspiegabilmente fischia con evidente ritardo il rigore nettissimo. La moviola moviola – Non un Massa in grande spolvero. L'arbitro di Imperia, designato per dirigere Juventus-Inter – semifinale di andata di Coppa Italia – non riesce a tenere la partita, che alla fine sfocia in una mega rissa da far west. La conta è di 24 falli fischiati, tre rossi e tre gialli. Poco incisivo dal punto di vista disciplinare e dunque non viene accettato da tutti: né interisti né juventini. Inspiegabilmente ritarda a fischiare il rigore nettissimo a favore dell'Inter con ...

