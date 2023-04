Marlene Kuntz | Karma Klima diventa un documentario | l' anteprima al Trento Film Festival 2023

(Di mercoledì 5 aprile 2023), ilcoi, inmondiale nel programma delClima, l'ampio progetto deiche unisce arte e sostenibilità, èto un, in selezione ufficiale al. Con la regia di Michele Piazza, il, prodotto da Flash Future, racconta le tre residenze artistiche che hanno dato vita all'ultimo lavoro discografico della band cuneese,CLIMA" (Al-Kemi Records / Ala Bianca; distrib. Warner Music Italy / FUGA), ...

