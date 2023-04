Mare Fuori: Maria Esposito ha svelato involontariamente chi è stato colpito nel finale (Di mercoledì 5 aprile 2023) La scena finale di Mare Fuori 3 sarebbe stata spiegata da Maria Esposito nelle sue storie di Instagram Mare Fuori 3 si è concluso con l'eco del colpo di pistola sparato da Rosa Ricci. Da settimane gli spettatori si chiedono chi sia stato colpito dalla sorella di Ciro. Maria Esposito, in una storia su Instagram, sembra dire addio a Raiz, che nella serie interpreta suo padre, Don Salvatore Ricci. A Maggio cominceranno le riprese di Mare Fuori 4. La nuova stagione della serie di Rai 2 tornerà probabilmente nel 2024. Fino ad allora i fan del programma, salvo spoiler, dovranno continuare a chiedersi se Rosa Caiazzo, nell'ultimo frame della terza stagione, abbia sparato a ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 5 aprile 2023) La scenadi3 sarebbe stata spiegata danelle sue storie di Instagram3 si è concluso con l'eco del colpo di pistola sparato da Rosa Ricci. Da settimane gli spettatori si chiedono chi siadalla sorella di Ciro., in una storia su Instagram, sembra dire addio a Raiz, che nella serie interpreta suo padre, Don Salvatore Ricci. A Maggio cominceranno le riprese di4. La nuova stagione della serie di Rai 2 tornerà probabilmente nel 2024. Fino ad allora i fan del programma, salvo spoiler, dovranno continuare a chiedersi se Rosa Caiazzo, nell'ultimo frame della terza stagione, abbia sparato a ...

