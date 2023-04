Marco Giallini, video intervista Rocco Schiavone 5: «Anni passano, vita è pesante e lui non fa niente per allegerirsela» (Di mercoledì 5 aprile 2023) La nostra video intervista a Marco Giallini, che torna su Rai2 con Rocco Schiavone 5, e ci racconta un po’ di cose interessanti su di sé e sul personaggio, sempre con la solita verve e ironia Vi presentiamo la nostra video intervista a Marco Giallini che torna con Rocco Schiavone 5. Ci ha raccontato con la solita verve la sua simbiosi col personaggio, cosa accadrà nella quinta stagione, la sua voglia di essere ancora protagonista, il tradimento dell’amicizia, e i tanti casi che Rocco deve affrontare. Rocco Schiavone 5 – Marco Giallini (1)Diretta da Simone Spada e con un cast composto anche da Ernesto ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 5 aprile 2023) La nostra, che torna su Rai2 con5, e ci racconta un po’ di cose interessanti su di sé e sul personaggio, sempre con la solita verve e ironia Vi presentiamo la nostrache torna con5. Ci ha raccontato con la solita verve la sua simbiosi col personaggio, cosa accadrà nella quinta stagione, la sua voglia di essere ancora protagonista, il tradimento dell’amicizia, e i tanti casi chedeve affrontare.5 –(1)Diretta da Simone Spada e con un cast composto anche da Ernesto ...

