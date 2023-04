Mangia sul treno e soffoca: muore 19enne (Di mercoledì 5 aprile 2023) Era a bordo del Frecciarossa 9634 quando si è sentito male, mentre stava Mangiando. Un 19enne è morto a bordo del treno che stava per transitare ad Arezzo. Come riporta ArezzoNotizie, erano le 13,45 di oggi mercoledì 5 aprile... Leggi su today (Di mercoledì 5 aprile 2023) Era a bordo del Frecciarossa 9634 quando si è sentito male, mentre stavando. Unè morto a bordo delche stava per transitare ad Arezzo. Come riporta ArezzoNotizie, erano le 13,45 di oggi mercoledì 5 aprile...

