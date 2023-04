Mancava il liceo Frankenstein

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Faccio l’insegnante da 30 anni e a sentire la Meloni che vuole fare ildel Made in Italy mi sono cascate le braccia. Come si può essere così infantili?Luisa Loversovia email Gentile lettrice, la Meloni è giovane e maturerà (?). Però i danni al Paese li fa adesso che è immatura come un fico a primavera. Anch’io ho scosso la testa sentendo quelle cose senza capo né coda. Sono due i concetti sgangherati espressi dalla dama della Garbatella. Il primo: “Negli istituti tecnici, come agraria, c’è una capacità di sbocco professionale più alta, e questi sono i licei, per come la vedo io”. Non ha capito niente: gli istituti tecnici furono concepiti proprio con lo scopo di creare sbocchi professionali. Invece i licei no: sono raffinate scuole di formazione e preparazione a una sapienza professionale che si consegue dopo, all’università. Ragionamento troppo arduo per lei. ...