Maltrattamenti in famiglia: arrestato Salvatore Di Lauro, figlio del boss di Scampia (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il sesto figlio del capoclan di Scampia avrebbe maltrattato la moglie, con reiterate minacce, vessazioni, umiliazioni e aggressioni fisiche, anche in presenza dei figli minori della coppia. Salvatore Di Lauro, figlio del capoclan di Scampia Paolo Di Lauro, quest’ultimo detenuto al 41bis, è stato arrestato dalla Polizia con l’accusa di Maltrattamenti in famiglia e lesioni Leggi su 2anews (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il sestodel capoclan diavrebbe maltrattato la moglie, con reiterate minacce, vessazioni, umiliazioni e aggressioni fisiche, anche in presenza dei figli minori della coppia.Didel capoclan diPaolo Di, quest’ultimo detenuto al 41bis, è statodalla Polizia con l’accusa diine lesioni

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TeleCapriNews : Arrestato dalla polizia a Napoli per lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia Salvatore Di Lauro, figlio di “… - infotemporeale : Formia / Aggredì la moglie: condannato per lesioni, assolto per maltrattamenti in famiglia - De_Sand88 : RT @SkyTG24: Napoli, il figlio del boss Paolo Di Lauro arrestato per maltrattamenti in famiglia - gazzettanapoli : Salvatore Di Lauro, sesto figlio del noto capo clan Paolo Di Lauro, è statoarrestato dalla Polizia per maltrattamen… - RaiTelevideo : ??Violenze famiglia, arrestato figlio boss Salvatore Di Lauro, figlio del capoclan Paolo Di Lauro detenuto al 41bis,… -