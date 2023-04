Maltempo a Pasqua: meteo instabile fino a domenica, freddo e piogge in molte regioni (Di mercoledì 5 aprile 2023) Un ritorno del clima invernale durante la settimana di Pasqua. Diverse le regioni che saranno colpite dal Maltempo. Correnti fredde e condizioni meteo instabili insistono sull’Italia, con fasi soleggiate alternate a momenti nuvolosi e piovosi: in particolare sono attese nuove piogge già oggi, soprattutto al Centro-Sud, e poi ancora giovedì all’estremo Sud e venerdì al Nordovest; a causa delle temperature insolitamente basse non mancheranno delle nevicate su Alpi e Appennino. La tendenza per Pasqua e Pasquetta rimane al momento incerta, anche se lo scenario più probabile mostra una situazione caratterizzata condizioni meteo instabili, specie al Centro-Sud, per una perturbazione in transito sull’Italia. Le previsioni meteo per oggi 5 aprile Oggi ... Leggi su zon (Di mercoledì 5 aprile 2023) Un ritorno del clima invernale durante la settimana di. Diverse leche saranno colpite dal. Correnti fredde e condizioniinstabili insistono sull’Italia, con fasi soleggiate alternate a momenti nuvolosi e piovosi: in particolare sono attese nuovegià oggi, soprattutto al Centro-Sud, e poi ancora giovedì all’estremo Sud e venerdì al Nordovest; a causa delle temperature insolitamente basse non mancheranno delle nevicate su Alpi e Appennino. La tendenza pere Pasquetta rimane al momento incerta, anche se lo scenario più probabile mostra una situazione caratterizzata condizioniinstabili, specie al Centro-Sud, per una perturbazione in transito sull’Italia. Le previsioniper oggi 5 aprile Oggi ...

