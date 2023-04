Maltempo a Pasqua 2023, che tempo farà a Roma e nel Lazio: le previsioni di domenica 9 aprile (Di mercoledì 5 aprile 2023) Come sarà il tempo a Pasqua? Dopo delle temperature decisamente primaverili e delle ampie schiarite ecco che torna a fare capolino una piccola parentesi invernale. Correnti fredde e condizioni meteo instabili insisteranno sulla Penisola con l’alternarsi di fasi soleggiate e momenti nuvolosi e piovosi. Attese nuvole e piogge già da oggi soprattutto nelle regioni del Centro-Sud, Maltempo che nei giorni successivi si estenderà poi nelle regioni del Sud e del Nordovest. Inoltre, a cause del calo delle temperature, non mancheranno nevicate su Alpi e Appennino. Neve nel Lazio a Pasqua e Pasquetta 2023? Le previsioni meteo per domenica 9 e lunedì 10 aprile Che tempo ci sarà a Pasqua? Dopo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 aprile 2023) Come sarà il? Dopo delle temperature decisamente primaverili e delle ampie schiarite ecco che torna a fare capolino una piccola parentesi invernale. Correnti fredde e condizioni meteo instabili insisteranno sulla Penisola con l’alternarsi di fasi soleggiate e momenti nuvolosi e piovosi. Attese nuvole e piogge già da oggi soprattutto nelle regioni del Centro-Sud,che nei giorni successivi si estenderà poi nelle regioni del Sud e del Nordovest. Inoltre, a cause del calo delle temperature, non mancheranno nevicate su Alpi e Appennino. Neve nele Pasquetta? Lemeteo per9 e lunedì 10Checi sarà a? Dopo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Maltempo a Pasqua 2023, che tempo farà a Roma e nel Lazio: le previsioni di domenica 9 aprile - AdoroilGenio : ADORO IL GENIO - MA...? In previsione di #Pasqua e #pasquetta... #adoroilgenio #5aprile #primavera #meteo… - CilentoReporter : Maltempo per Pasqua, ma solo al Sud - patriziarutigl1 : RT @repubblica: Previsioni meteo, Pasqua e Pasquetta con freddo e maltempo [a cura di - direpuntoit : Il maltempo non frena la voglia di vacanza: a #Pasqua la Sardegna sarà affollata dai turisti. -