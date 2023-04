Maledetto Renzi direttore del Riformista? Chi va in tilt

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Vincenzo De Luca scherza commentando la nomina di Matteode Il. ", si è piazzato, pensavo lo offrissero a me il posto", ha dichiarato il governatore della Campania, parlando a margine di un evento al Museo Archeologico Nazionale a Napoli. Ad annunciare la nomina del leader di Italia Viva è stato lo stesso quotidiano.ha subito precisato che non lascerà la politica e che non ritirerà le querele ai giornalisti: "Ora anzi le rischio" ha sottolineato.

fa il direttore del Riformista, si è piazzato, pensavo che il posto lo offrissero a me' risponde il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a chi gli chiede un commento."Che fa il direttore a Il Riformista, si è piazzato. Pensavo l'offrissero a me il posto, ho perso l'occasione. In bocca al lupo ...

