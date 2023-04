Malan “Nessuna lite Fdi-Lega su Pnrr, Draghi non era la perfezione” (Di mercoledì 5 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Fra Fratelli d'Italia e Lega non c'è alcuna lite. Semplicemente abbiamo espresso lo stesso concetto in modo diverso. Nessuno vuole spendere i soldi del Pnrr tanto per spenderli. Servono obiettivi concreti e realizzabili. Ma sono certo che ce la faremo”. Sono parole di Lucio Malan, capogruppo di FdI in Senato, in una intervista a La Repubblica. “Può esserci una pluralità di voci nel dibattito interno alla maggioranza. Ma la posizione del governo, che comprende anche la Lega, non è in discussione».“Altri Stati membri dell'Unione hanno ottenuto una rimodulazione dei loro piani. Ritengo superata l'ideache il Pnrr non possa essere cambiato neppure di una virgola. Poi, è ovvio, dobbiamo concordare con Bruxelles le modifiche” spiega Malan. “Verrà fatto il ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 5 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Fra Fratelli d'Italia enon c'è alcuna. Semplicemente abbiamo espresso lo stesso concetto in modo diverso. Nessuno vuole spendere i soldi deltanto per spenderli. Servono obiettivi concreti e realizzabili. Ma sono certo che ce la faremo”. Sono parole di Lucio, capogruppo di FdI in Senato, in una intervista a La Repubblica. “Può esserci una pluralità di voci nel dibattito interno alla maggioranza. Ma la posizione del governo, che comprende anche la, non è in discussione».“Altri Stati membri dell'Unione hanno ottenuto una rimodulazione dei loro piani. Ritengo superata l'ideache ilnon possa essere cambiato neppure di una virgola. Poi, è ovvio, dobbiamo concordare con Bruxelles le modifiche” spiega. “Verrà fatto il ...

