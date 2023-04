Make up occhi: la vie en rose (Di mercoledì 5 aprile 2023) Simbolo della femminilità per eccellenza, la storia d’amore tra il colore rosa e il mondo della moda dura da decenni. Dalla sua sfumatura luminosa e sfacciata - il rosa shocking - inventato da Elsa Schiaparelli all’ultima interpretazione di Pierpaolo Piccioli per Valentino. Così anche il beauty, nonostante le incursioni del Gen Z Yellow, non può che cedere al fascino intramontabile del rosa che ha decretato il successo di brand come NARS e Charlotte Tilbury. Il blush «Orgasm» che promette un colorito rosato e luminoso come dopo una notte di passione, per la primavera si declina in nuovi prodotti dalla palette per gli occhi alle tinte labbra. «È un mix tra il suo nome audace e la sua shade universal che lo ha reso così popolare» ha dichiarato François Nars, founder and creative director del brand. «Anche le nonne amano Orgasm». Giocoso e sensuale è anche il nome del ... Leggi su panorama (Di mercoledì 5 aprile 2023) Simbolo della femminilità per eccellenza, la storia d’amore tra il colore rosa e il mondo della moda dura da decenni. Dalla sua sfumatura luminosa e sfacciata - il rosa shocking - inventato da Elsa Schiaparelli all’ultima interpretazione di Pierpaolo Piccioli per Valentino. Così anche il beauty, nonostante le incursioni del Gen Z Yellow, non può che cedere al fascino intramontabile del rosa che ha decretato il successo di brand come NARS e Charlotte Tilbury. Il blush «Orgasm» che promette un colorito rosato e luminoso come dopo una notte di passione, per la primavera si declina in nuovi prodotti dalla palette per glialle tinte labbra. «È un mix tra il suo nome audace e la sua shade universal che lo ha reso così popolare» ha dichiarato François Nars, founder and creative director del brand. «Anche le nonne amano Orgasm». Giocoso e sensuale è anche il nome del ...

