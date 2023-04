Maignan sui cori per Lukaku | «Ogni anno la stessa cosa»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Anche il portiere del Milan Mikesi espone sulle storie di Instagram per commentare irazzisti da parte dell’Allianz Stadium nei confronti di Romelu. Al giocatore non va giù la situazione. CAMBIAMENTI – Pochi cambiamenti in Italia, Mikesottolinea il problema sulle storie di Instagram. Il portiere del Milan ha deciso di esporsi in riferimento airazzisti contro il giocatore dell’Inter Romeluriservati dai tifosi della Juventus all’Allianz Stadium.ha precisamente scritto: «la. Aservono i video organizzati dalle autorità? Meno parole, più azioni, questo è quello che chiediamo». Inter-News - Ultime notizie e ...