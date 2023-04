Mago Silvan rivela: “Ho rischiato di morire”, ecco cos’è successo (Di mercoledì 5 aprile 2023) Personaggi tv. «Illusionista. Ma anche Mago può andare. E la magia è una forma d’arte, che crea l’illusione della verità, dove l’impossibile diventa possibile», così Aldo Savoldello in arte Silvan, che per vezzo non ha mai voluto dichiarare la sua età, in un’intervista concessa al «Corriere della Sera». L’uomo ha ricordato gli esordi, ha ripercorso alcuni momenti salienti della sua carriera e ha svelato che una volta ha rischiato sul serio di morire. Tutto per colpa di un assistente… leggi anche: Eros Ramazzotti e Dalila, ora si fa sul serio: il lieto annuncio scatena i fan leggi anche: Fuoco e fiamme per l’amata coppia vip italiana: ormai non si nascondono più Da dove o da chi ha imparato tutto ciò che sa? «Sono autodidatta. Studiavo su vecchi testi di magia comprati alle bancarelle dell’usato nel ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 5 aprile 2023) Personaggi tv. «Illusionista. Ma anchepuò andare. E la magia è una forma d’arte, che crea l’illusione della verità, dove l’impossibile diventa possibile», così Aldo Savoldello in arte, che per vezzo non ha mai voluto dichiarare la sua età, in un’intervista concessa al «Corriere della Sera». L’uomo ha ricordato gli esordi, ha ripercorso alcuni momenti salienti della sua carriera e ha svelato che una volta hasul serio di. Tutto per colpa di un assistente… leggi anche: Eros Ramazzotti e Dalila, ora si fa sul serio: il lieto annuncio scatena i fan leggi anche: Fuoco e fiamme per l’amata coppia vip italiana: ormai non si nascondono più Da dove o da chi ha imparato tutto ciò che sa? «Sono autodidatta. Studiavo su vecchi testi di magia comprati alle bancarelle dell’usato nel ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BurzumLuca : @AndreaSALIERI6 Il mago Silvan, Giucas Casella e Tony Binarelli possono solo imparare, dall'ineffabile 'Mortadella.' - angiuoniluigi : RT @leggoit: Mago Silvan: «Sono schedato dall'Interpol, non posso entrare al Casinò. Una volta rimasi chiuso in un baule, stavo per morire»… - leggoit : Mago Silvan: «Sono schedato dall'Interpol, non posso entrare al Casinò. Una volta rimasi chiuso in un baule, stavo… - ilmessaggeroit : #mago silvan: «Sono schedato dall'Interpol, non posso entrare al Casinò. Una volta rimasi chiuso in un baule, stavo… - Italia_Notizie : Mago Silvan: «L’assistente perse la chiave e rischiai di soffocare nel baule. Ho assicurato le mani per 500 milioni di lire» -