Maglioncino leggero | le proposte dei brand dell’haute couture

Leggi su moltouomo

(Di mercoledì 5 aprile 2023): è passato dai consigli più gettonati di mamme e nonne per la primavera alle passerellemaschile. Sono gli strani casi di chi opera nell’ambito del luxury e vede nella moda maschile il luogo perfetto per rivisitare in chiave moderna i vecchi stili. Ecco come tre marchi importanti declinano ile il doppiopetto per i mezzi tempi., le tendenze Quali sono le tendenze sulper la primavera estate 2023 – sì, lui lo indosserà anche in piena estate, come vedremo tra poco – e quali sono le caratteristiche di questo capon di abbigliamento ormai sdoganato dall’armadio? Prima di tutto, è importante sapere che i...