Magi (+Europa): 'Roccella non è ministra della pari opportunità ma delle dispari opportunità' (Di mercoledì 5 aprile 2023) Un governo reazionario e oscurantista che per prima cosa ha cominciato a dare l'assalto ai diritti e a colpire la comunità Lgbtqi+ ma non solo. "Questo governo continua a non voler adottare l'unica ... Leggi su globalist (Di mercoledì 5 aprile 2023) Un governo reazionario e oscurantista che per prima cosa ha cominciato a dare l'assalto ai diritti e a colpire la comunità Lgbtqi+ ma non solo. "Questo governo continua a non voler adottare l'unica ...

