Mafia: restano in cella vivandieri Messina Denaro (Di mercoledì 5 aprile 2023) restano in carcere Lorena Lanceri e il marito Emanuele Bonafede, la coppia di "vivandieri" di Campobello di Mazara che, per mesi, ha ospitato a pranzo e cena nella propria abitazione il boss mafioso ...

Mafia: restano in cella vivandieri Messina Denaro
Restano in carcere Lorena Lanceri e il marito Emanuele Bonafede, la coppia di "vivandieri" di Campobello di Mazara che, per mesi, ha ospitato a pranzo e cena nella propria abitazione il boss mafioso Matteo Messina Denaro. Entrambi sono accusati di favoreggiamento aggravato alla mafia e procurata inosservanza di pena. Il tribunale del riesame di Palermo ha confermato la custodia cautelare in carcere.

La leggenda dell'aiuto mafioso allo sbarco degli Alleati in Sicilia
La sua genesi e le conseguenti polemiche, a tanti anni di distanza, restano indicative di modi diversi di declinare l'argomento mafia e di inquadrarlo nei grandi tornanti della storia nazionale.