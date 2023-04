Mafia: giudici, 'ex Procuratore Giammanco mortificò storia professionale Borsellino' (Di mercoledì 5 aprile 2023) Palermo, 5 apr. (Adnkronos) - L'ex Procuratore di Palermo Pietro Giammanco "mortificò la storia professionale" di Paolo Borsellino "imbrigliandone le iniziative investigative". "Si pensi alla circostanza che egli aveva impedito a Borsellino di sentire Buscetta dopo l'omicidio Lima, e che non gli conferì la delega a indagare su Palermo fino alla mattina del 19 luglio del 1992". Lo scrivono i giudici di Caltanissetta nelle motivazioni della sentenza del processo sul depistaggio, che vedeva alla sbarra tre poliziotti accusati di concorso in calunnia aggravata dall'avere favorito la Mafia. Il 12 luglio del 2022 il Tribunale di Caltanissetta aveva dichiarato prescritte le accuse contestate a Mario Bo e Fabrizio Mattei, due dei tre poliziotti ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Palermo, 5 apr. (Adnkronos) - L'exdi Palermo Pietrola" di Paolo"imbrigliandone le iniziative investigative". "Si pensi alla circostanza che egli aveva impedito adi sentire Buscetta dopo l'omicidio Lima, e che non gli conferì la delega a indagare su Palermo fino alla mattina del 19 luglio del 1992". Lo scrivono idi Caltanissetta nelle motivazioni della sentenza del processo sul depistaggio, che vedeva alla sbarra tre poliziotti accusati di concorso in calunnia aggravata dall'avere favorito la. Il 12 luglio del 2022 il Tribunale di Caltanissetta aveva dichiarato prescritte le accuse contestate a Mario Bo e Fabrizio Mattei, due dei tre poliziotti ...

