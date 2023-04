Macron | La Cina può svolgere un ruolo importante in Ucraina

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : #Macron è arrivato qua in #Cina, con volo separato da quello della #VonderLeyen Macron è furbo e ha capito che la… - LennyBusker3 : Russia-Ukraine war live: Macron says China can play ‘major role’ in war due to close ties with Moscow La Cina può… - CTodde : RT @Forchielli: Difatti secondo Bloomberg non è Macron che convince Xi sulla pace in Ucraina ???? ma è Xi che corteggia Macron per dividere U… - TV2000it : #Ucraina, #Zelensky in #Polonia. #Biden chiama #Macron #5aprile #TG2000 #TV2000 #Cina #Bakhmut - vediamocitv2000 : RT @TV2000it: Il #TG2000 delle ore 12 ? -

Intanto oggi sono da segnalare le parole di Emmanuelnel suo primo incontro pubblico con la comunità francese a Pechino: "L'Europa non deve separarsi economicamente dalla" e Pechino può ...... afferma il presidente francese Emmanuelall'inizio di una visita di tre giorni in. In vista del suo viaggio, il presidenteha parlato con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.Roma, 5 apr. Il presidente francese Emmanuele' atterrato a Pechino questa mattina per una visita di stato di tre giorni in: lo ha annunciato lEliseo, in occasione del suo primo viaggio nel Paese dal 2019. Il capo dello Stato ...

In vista del suo viaggio, il presidente Macron ha parlato con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. I due capi di stato hanno discusso del loro desiderio comune di coinvolgere la Cina per ...Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, a Pechino nel primo appuntamento della sua visita di Stato. "Quindi la Cina, proprio in forza dello stretto rapporto con la Russia, ulteriormente ...