Macron: "La Cina puo' avere un ruolo primario per la pace" (Di mercoledì 5 aprile 2023) "La guerra condotta dalla Russia in Ucraina ha inciso profondamente sull'ordine internazionale che conosciamo dal 1945 e questa guerra, che in piu' occasioni ho definito imperialista e coloniale, ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 aprile 2023) "La guerra condotta dalla Russia in Ucraina ha inciso profondamente sull'ordine internazionale che conosciamo dal 1945 e questa guerra, che in piu' occasioni ho definito imperialista e coloniale, ha ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : #Macron è arrivato qua in #Cina, con volo separato da quello della #VonderLeyen Macron è furbo e ha capito che la… - TV2000it : #Ucraina, #Zelensky in #Polonia. #Biden chiama #Macron #5aprile #TG2000 #TV2000 #Cina #Bakhmut - vediamocitv2000 : RT @TV2000it: Il #TG2000 delle ore 12 ? - medicotv2000 : RT @TV2000it: Il #TG2000 delle ore 12 ? - marioricciard18 : RT @FrancesDiBi: In parole semplici: #Borne dice di voler ripristinare il dialogo coi sindacati e mentre #Macron è in Cina li invita al tav… -