Macron in Cina cerca una difficile terza via per l'Europa

Il presidente francese visiterà Pechino e ha invitato Ursula von der Leyen, per lanciare un messaggio di unità europea alla Cina, che può essere la vera alternativa all'occidente invece della Russia bloccata nella guerra in Ucraina.

