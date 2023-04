Macron è arrivato a Pechino: l'incontro con Xi Jinping e la pace in Ucraina nel mirino... (Di mercoledì 5 aprile 2023) Emmanuel Macron è arrivato in Cina, per una visita ufficiale di tre giorni durante la quale incontrerà il suo omologo cinese Xi Jinping. A poche ore dalla partenza per Pechino, Macron ha avuto un ... Leggi su globalist (Di mercoledì 5 aprile 2023) Emmanuelin Cina, per una visita ufficiale di tre giorni durante la quale incontrerà il suo omologo cinese Xi. A poche ore dalla partenza perha avuto un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il presidente francese Emmanuel Macron è atterrato a Pechino per una visita di Stato di tre giorni in Cina. Domani… - fisco24_info : Macron è arrivato in Cina, domani vedrà Xi: Domani arriva nella capitale cinese anche Ursula von der Leyen - beniaminonatale : RT @Gianl1974: ???????? Il presidente francese Macron è arrivato in visita ufficiale in Cina. Secondo i media, prima della loro visita a Pech… - AlvisiConci : RT @Gianl1974: ???????? Il presidente francese Macron è arrivato in visita ufficiale in Cina. Secondo i media, prima della loro visita a Pech… - Gianl1974 : ???????? Il presidente francese Macron è arrivato in visita ufficiale in Cina. Secondo i media, prima della loro visi… -