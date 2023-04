Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nadia96966280 : RT @michele_geraci: #Macron è arrivato qua in #Cina, con volo separato da quello della #VonderLeyen Macron è furbo e ha capito che la VdL… - 57Davide : RT @dariodangelo91: ?????????? #Macron è arrivato in #Cina per una visita di 3 giorni. - giuantvil : RT @michele_geraci: #Macron è arrivato qua in #Cina, con volo separato da quello della #VonderLeyen Macron è furbo e ha capito che la VdL… - AnnalisaAntas : RT @agambella: Zelensky è arrivato in Polonia per una visita al presidente Duda. Macron è invece a Pechino dove sarà ricevuto da Xi Jinping. - AntaniCardani : RT @agambella: Zelensky è arrivato in Polonia per una visita al presidente Duda. Macron è invece a Pechino dove sarà ricevuto da Xi Jinping. -

Il presidente ucraino Zelensky ènel Paese per la prima visita dall'invasione del suo Paese da parte della Russia. Nel frattempo Von der Leyen etentano la via diplomatica a Pechino. Sul fronte del rischio incidente ...Il presidente francese Emmanuele' atterrato a Pechino per una visita di Stato di tre giorni in Cina, , il suo primo viaggio nel Paese dal 2019. Il capo di Stato incontrera' la comunita' francese nel pomeriggio, prima di un'...Il presidente francese Emmanuelin Cina, per una visita ufficiale di tre giorni durante la quale incontrerà il suo omologo cinese Xi Jinping. A poche ore dalla partenza per Pechino,ha avuto un colloquio ...

Macron arrivato a Pechino, giovedi' vedra' Xi Jinping - Mondo Agenzia ANSA

Una visita ufficiale di tre giorni per “riagganciare” i contatti con la Cina dopo tre anni di politica zero Covid e nonostante le tensioni suscitate dalla sempre più benevola vicinanza di Pechino alla ...Il presidente francese Emmanuel Macron e' atterrato a Pechino per una visita di Stato di tre giorni in Cina, , il suo primo viaggio nel Paese dal 2019. Il capo di Stato incontrera' la comunita' ...