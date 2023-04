Macerata, al via il processo a Ferlazzo che uccise a mani nude un ambulante nigeriano. La vedova in lacrime in aula (Di mercoledì 5 aprile 2023) Oggi a Macerata prima udienza del processo per l’omicidio di Alika Ogorchukwu. La moglie Charity Oriachi è scoppiata in lacrime davanti alle immagini che hanno ripreso gli ultimi istanti di vita di suo marito ucciso da Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, 32enne originario del Salernitano. Ferlazzo si accanì il 29 luglio scorso in corso Umberto I a Civitanova contro l’ambulante nigeriano. Che morì soffocato. All’udienza era presenta la moglie con altri parenti della vittima. Ferlazzo è accusato di omicidio volontario aggravato e di rapina. Quel giorno – ricostruisce il Corriere Adriatico – “l’ambulante aveva chiesto l’elemosina a Ferlazzo e alla sua compagna. «Ragazzi», avrebbe detto avvicinandosi a loro e ricevendo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 aprile 2023) Oggi aprima udienza delper l’omicidio di Alika Ogorchukwu. La moglie Charity Oriachi è scoppiata indavanti alle immagini che hanno ripreso gli ultimi istanti di vita di suo marito ucciso da Filippo Claudio Giuseppe, 32enne originario del Salernitano.si accanì il 29 luglio scorso in corso Umberto I a Civitanova contro l’. Che morì soffocato. All’udienza era presenta la moglie con altri parenti della vittima.è accusato di omicidio volontario aggravato e di rapina. Quel giorno – ricostruisce il Corriere Adriatico – “l’aveva chiesto l’elemosina ae alla sua compagna. «Ragazzi», avrebbe detto avvicinandosi a loro e ricevendo ...

