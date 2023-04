(Di mercoledì 5 aprile 2023) Il mondo delpiange‘Bobo’all’età di 77. L’ex attaccante di Inter, Cagliari e Juventus si laureò campione d’Italia con tutti e tre i club. Con i nerazzurri, oltre a due scudetti, vinse due Coppe Intercontinentali e una Coppa dei Campioni, con i bianconeri, oltre ad un campionato conquistò la Coppa Uefa del 1977. Con la maglia della Nazionale italiana giocò il mondiale del 1970 in Messico, dove gli azzurri persero in finale con il Brasile. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : Lutto nel mondo del giornalismo. Ci ha lasciati #GianniMinà. Aveva 84 anni ?? - DAZN_IT : Lutto nel mondo del giornalismo: ci ha lasciato Gianni Minà a 84 anni ?? Il messaggio via social della famiglia ????… - tuttosport : Lutto nel mondo del giornalismo: se ne è andato Gianni #Minà all'età di 84 anni ???? #tuttosport - TUTTOJUVE_COM : Lutto nel mondo del calcio: morto a 77 anni l'ex attaccante di Juve e Cagliari Sergio Gori - sportface2016 : Lutto nel calcio, è morto Sergio Gori: aveva 77 anni -

Nuovo lutto nel mondo del calcio: a 77 anni è morto Sergio Gori, detto Bobo. L'ex attaccante si è spento nella notte alla Multimedica di Sesto San Giovanni, dove era ricoverato da circa 15 giorni.

Lutto nel mondo del calcio: morte Cecere, ex portiere di Napoli e Avellino Corriere dello Sport

Corridonia (Macerata), 5 aprile 2023 – Il mondo del calcio maceratese è in lutto per la morte di Fabrizio Brandelli. Il 53enne di Corridonia, insegnante e talent scout nel mondo del pallone, era ...Nuovo lutto nel mondo del calcio: a 77 anni è morto Sergio Gori, detto Bobo. L’ex attaccante si è spento nella notte alla Multimedica di Sesto San Giovanni, dove era ricoverato da circa 15 giorni. E’ ...