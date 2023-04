L’ultimo affronto dell’ex Ilva ai lavoratori: una sdraio e un sole nel logo della mail con cui comunica la cassa integrazione (Di mercoledì 5 aprile 2023) Una sdraio e un sole nel logo della mail con cui Acciaierie d’Italia ha comunicato la proroga della cassa integrazione straordinaria. Dando insomma l’idea che si tratti di una vacanza “pagata” durante la quale i dipendenti dell’ex Ilva percepiscono circa il 60% del loro stipendio. Un affronto o giù di lì, secondo la Uilm, che ha deciso di scrivere una lettera al governo e al socio statale dell’ex Ilva sottolineando che la vicenda “non ha precedenti nella storia sindacale, non solo italiana” e che è “ancora più grave” tenendo conto del “presunto ruolo” dei sindacati e la “presenza dello Stato nel capitale sociale”. Il segretario generale Rocco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Unae unnelcon cui Acciaierie d’Italia hato la prorogastraordinaria. Dando insomma l’idea che si tratti di una vacanza “pagata” durante la quale i dipendentipercepiscono circa il 60% del loro stipendio. Uno giù di lì, secondo la Uilm, che ha deciso di scrivere una lettera al governo e al socio statalesottolineando che la vicenda “non ha precedenti nella storia sindacale, non solo italiana” e che è “ancora più grave” tenendo conto del “presunto ruolo” dei sindacati e la “presenza dello Stato nel capitale sociale”. Il segretario generale Rocco ...

