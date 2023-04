L'ultima volta che mi è capitato di immaginare un mondo in pace (Di mercoledì 5 aprile 2023) Non avevo smesso di immaginare un mondo in pace. Ora ho smesso, temo. L’ultima volta che ho cercato di intravedere una possibilità, la fessura nel buio, è stata all’inizio del 2022. C’era un nuovo libro di Luigi Ferrajoli, che avrei discusso con lui a Roma all’inizio di marzo. Ho una gran stima di Ferrajoli, scientifica e almeno altrettanto umana. Il libro espone il progetto di una “Costituzione della Terra”. Lo fa senza alcuna soggezione al realismo politico e tanto meno all’ironia politica. Con una meticolosità – articoli della Costituzione, sanzioni alle violazioni, date dell’entrata in vigore… – da far pensare alla serietà rigorosa dei bambini che giocano, o alle utopie particolareggiate dei giacobini italiani di fine Settecento, specialmente i più sconfitti ed esiliati e incarcerati, che perciò ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 5 aprile 2023) Non avevo smesso diunin. Ora ho smesso, temo. L’che ho cercato di intravedere una possibilità, la fessura nel buio, è stata all’inizio del 2022. C’era un nuovo libro di Luigi Ferrajoli, che avrei discusso con lui a Roma all’inizio di marzo. Ho una gran stima di Ferrajoli, scientifica e almeno altrettanto umana. Il libro espone il progetto di una “Costituzione della Terra”. Lo fa senza alcuna soggezione al realismo politico e tanto meno all’ironia politica. Con una meticolosità – articoli della Costituzione, sanzioni alle violazioni, date dell’entrata in vigore… – da far pensare alla serietà rigorosa dei bambini che giocano, o alle utopie particolareggiate dei giacobini italiani di fine Settecento, specialmente i più sconfitti ed esiliati e incarcerati, che perciò ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Sinner torna in Top10 dopo sei mesi: l'ultima volta era 2 ottobre 2022! Continua così Jannik ?????? #EurosportTENNIS… - JamesLucasIT : Il 2 luglio 2005 David Gilmour, Roger Waters, Richard Wright e Nick Mason suonarono assieme per l’ultima volta - gippu1 : #NapoliMilan Luciano Spalletti torna a subire 4 gol in casa in una partita di Serie A dopo 14 anni: l'ultima volta… - Alessan13896636 : RT @Martina19399: “Sento che è la prima volta che sono innamorata” 'Capisci che questo è amore quando quello che prima pensavi lo fosse non… - pirata970 : @__InkedStyle Non ricordo nemmeno più l’ultima volta che ho dormito tutte quelle ore. Ottimo lavoro ?? -