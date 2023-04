L' ultima follia green dei Verdi? Stop al barbecue

Leggi su panorama

(Di mercoledì 5 aprile 2023) «Quando viviamo in situazioni di emergenza per l’inquinamento che c’è in città bisogna ridurre tutto quello che lo produce. Quindi l’utilizzo delle automobili e ridurre tutte le attività che producono il particolato, tra cui ilche è una cosa di cui non abbiamo necessità…». Se pensate sia uno scherzo, purtroppo, vi sbagliate di grosso. Sono le parole pronunciate da Benedetta Scuderi, rappresentante di/Sinistra Italiana durante una trasmissione tv. Se quindi pensate già per Pasqua o Pasquetta di preparare la classica griglia beh, fermatevi, non fatelo: state uccidendo il pianeta, state uccidendo delle persone…quindi alla costoletta d’agnello ed alla salamella; niente costine e gamberoni. Il fumo, al gusto grasso e spezie varie, fa male non solo alla dieta ma anche all’ambiente. Sarebbero tante le domande da fare ...