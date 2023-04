L’ultima bufala del Riformista di Sansonetti | la “clamorosa rivelazione” sul segreto di Mani pulite è un’intervista di Colombo del 1992

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 aprile 2023) L’arrivo di Matteo Renzi alla guida delha acceso l’attenzione sul quotidiano di Alfredo Romeo. L’ex premier, senatore in carica e conferenziere pagato da Bin Salman, prenderà le redini del giornale che appartiene a un imprenditore che è coimputato di suo padre Tiziano, in uno dei filoni del processo Consip. E che fino a maggio – quando Renzi entrerà in carica – sarà diretto da Piero. I due si sono fatti fotografare insieme, in un ideale passaggio di consegne, con una copia del giornale in bella vista. Ed è a quel punto che l’occhio del lettore si è soffermato sulla prima pagina del. Una copertina che sembra annunciare uno scoop. Titolo, tutto maiuscolo: “Nel ’92 fu colpo di Stato“. Sottotitolo: “Le clamorose rivelazioni dell’ex pm“. Di che parla il giornale diretto da ...