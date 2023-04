Lukaku | «Sul razzismo la storia si ripete»

(Di mercoledì 5 aprile 2023) «LAsi. Ci sono passato nel 2019 e nel 2023 ancora. Spero che la Lega faccia qualcosa per davvero questa volta perché tutti possano godere di questo splendido gioco. Grazie per i messaggi di supporto. F..K» Così, su instagram, Romaluha commentato gli insulti razziali ricevuti dai tifosi della curva della Juventus al momento del pareggio.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tancredipalmeri : Per capirci: - la Juve riconosce gli episodi razzistici - la Lega Calcio twitta sul razzismo - Lukaku reagisce a… - fcin1908it : Juve, bene le azioni contro i responsabili dei cori razzisti ma figuraccia sul sito: “Lukaku, esultanza un po’ trop… - Gazzetta_it : Il nervosismo, la freddezza sul rigore, la rissa e i buu razzisti: la notte di #Lukaku - BullaInterista : RT @tancredipalmeri: Per capirci: - la Juve riconosce gli episodi razzistici - la Lega Calcio twitta sul razzismo - Lukaku reagisce a in… - Enzolott : Partita Juve Napoli sul risultato di 3-3 punizione di Dybala e autorete di koulibaly, Duglas Costa va a festeggiare… -

casointerviene anche il presidente della Fifa Gianni Infantino. 'Nel calcio non c'è posto per il razzismo o per qualsiasi forma di discriminazione. È semplicemente inaccettabile vedere gli ...Se però Massa,campo, avesse avvertito cori a sfondo razzista da parte del pubblico, o seli avesse "denunciati", avrebbe dovuto sospendere momentaneamente la gara. Il tutto, in quegli ...... che con una nota all'ANSA intervienecaso degli insulti razzisti a Romelu Luaku. "E' semplicemente inaccettabile vedere gli insulti razzisti rivolti dagli spettatori a Romelu, attaccante ...

Lukaku: "La storia si ripete, spero che questa volta la Lega prenda davvero provvedimenti" La Gazzetta dello Sport

Romelu Lukaku scrive su Instagram dopo gli insulti razzisti piovutigli addosso nel finale di Juventus-Inter: "La storia si ripete. Ci sono passato nel 2019 e ora di nuovo nel 2023, spero che la Lega p ...Juventus-Inter continua a far parlare di sé. Sono tanti gli strascichi legati alle risse scatenate dopo il rigore dell'1-1 segnato da Romelu Lukaku a pochi secondi dalla fine. Tiene banco l'esultanza ...