Lukaku “scimmia del c…” e Dzeko “zingaro”: insulti razzisti in Juve-Inter | VIDEO (Di mercoledì 5 aprile 2023) La partita d’andata di semifinali di Coppa Italia tra Juventus e Inter si è conclusa sul risultato di 1-1, l’equilibrio è netto in attesa della gara di ritorno di San Siro. La sfida si è sbloccata nel finale con il gol di potenza di Cuadrado, a tempo quasi scaduto il pareggio di Lukaku su calcio di rigore. La sfida dell’Allianz Stadium è salita alla ribalta anche per episodi da condannare. Tutto è nato dal calcio di rigore fischiato ai nerazzurri per un fallo di mano di Bremer. Lukaku non sbaglia e a scatenare la reazione è stata l’esultanza del belga: il saluto militare con il dito davanti alla bocca. Foto di Alessandro Di Marco / AnsaIl gesto ha scatenato la furia dei tifosi della Juventus e sono volati insulti razzisti e pesanti offese. “Scimmi del c…”, è il grave ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 5 aprile 2023) La partita d’andata di semifinali di Coppa Italia trantus esi è conclusa sul risultato di 1-1, l’equilibrio è netto in attesa della gara di ritorno di San Siro. La sfida si è sbloccata nel finale con il gol di potenza di Cuadrado, a tempo quasi scaduto il pareggio disu calcio di rigore. La sfida dell’Allianz Stadium è salita alla ribalta anche per episodi da condannare. Tutto è nato dal calcio di rigore fischiato ai nerazzurri per un fallo di mano di Bremer.non sbaglia e a scatenare la reazione è stata l’esultanza del belga: il saluto militare con il dito davanti alla bocca. Foto di Alessandro Di Marco / AnsaIl gesto ha scatenato la furia dei tifosi dellantus e sono volatie pesanti offese. “Scimmi del c…”, è il grave ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... il_cappellini : Negli stadi italiani si usa 'ebreo' come insulto, si fa il verso della scimmia ai giocatori neri, ai quali viene ur… - capuanogio : Qualche istante dopo l’espulsione di sicuro #Lukaku è stato oggetto di provocazioni razziste #JuventusInter - AleAntinelli : La questione #Lukaku non c’entra nulla con la partita ne’ con il tifo. Quando si parla di un giocatore cui urlano s… - francescoconfo8 : RT @AleAntinelli: La questione #Lukaku non c’entra nulla con la partita ne’ con il tifo. Quando si parla di un giocatore cui urlano scimmia… - DomenicoNA1967 : RT @Bianca_neige: LUKAKU ???? Juventus-Inter, i cori razzisti della curva bianconera verso Lukaku: 'Scimmia del c***' -