Lukaku risponde agli insulti razzisti: “La storia si ripete, lo supererò ancora” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Gli ultimi minuti della sfida di Coppa Italia tra Inter e Juventus non è stato un bello spot in favore del calcio italiano. Dopo il rigore di Romelu Lukaku e l’esultanza del belga, è scoppiato un parapiglia fra i ventidue in campo con le espulsioni di Samir Handanovic, Juan Cuadrado e dello stesso Lukaku. Nel mirino è finita l’esultanza del centravanti belga, che si è messo il dito avanti alla bocca e mimando il gesto militare con l’altra mano. Per alcuni è stata una mancanza di rispetto verso i tifosi juventini, mentre non è stata la prima volta che il numero 9 neroazzurro si è sfogato in questo modo. Soprattutto perché, anche in questa sfida, è stato vittima di alcuni insulti razzisti da parte di alcuni supporters. E Lukaku non l’ha presa molto bene, come testimoniato dai suoi account social: “La ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 aprile 2023) Gli ultimi minuti della sfida di Coppa Italia tra Inter e Juventus non è stato un bello spot in favore del calcio italiano. Dopo il rigore di Romelue l’esultanza del belga, è scoppiato un parapiglia fra i ventidue in campo con le espulsioni di Samir Handanovic, Juan Cuadrado e dello stesso. Nel mirino è finita l’esultanza del centravanti belga, che si è messo il dito avanti alla bocca e mimando il gesto militare con l’altra mano. Per alcuni è stata una mancanza di rispetto verso i tifosi juventini, mentre non è stata la prima volta che il numero 9 neroazzurro si è sfogato in questo modo. Soprattutto perché, anche in questa sfida, è stato vittima di alcunida parte di alcuni supporters. Enon l’ha presa molto bene, come testimoniato dai suoi account social: “La ...

