«Lukaku merita le scuse della Juve. La Serie A combatta il razzismo invece di punire lui» (Di mercoledì 5 aprile 2023) Dopo quanto accaduto ieri sera all’Allianz Stadium, con gli insulti razzisti contro l’attaccante belga dell’Inter, Romelu Lukaku e la sua espulsione nel finale concitatissimo della partita contro la Juventus di Coppa Italia, nella notte è intervenuta anche l’agenzia che rappresenta il belga. La RocNation ha preso le difese del suo assistito chiedendo le scuse della Juventus per il comportamento indegno dei suoi tifosi. Di seguito il comunicato pubblicato sui social. “I commenti razzisti di stasera nei confronti di Lukaku da parte dei tifosi della Juventus a Torino sono stati spregevoli e non possono essere accettati. Romelu ha segnato un rigore a fine partita. Prima, durante e dopo il rigore è stato sottoposto a cori razzisti, ostili e ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 aprile 2023) Dopo quanto accaduto ieri sera all’Allianz Stadium, con gli insulti razzisti contro l’attaccante belga dell’Inter, Romelue la sua espulsione nel finale concitatissimopartita contro lantus di Coppa Italia, nella notte è intervenuta anche l’agenzia che rappresenta il belga. La RocNation ha preso le difese del suo assistito chiedendo lentus per il comportamento indegno dei suoi tifosi. Di seguito il comunicato pubblicato sui social. “I commenti razzisti di stasera nei confronti dida parte dei tifosintus a Torino sono stati spregevoli e non possono essere accettati. Romelu ha segnato un rigore a fine partita. Prima, durante e dopo il rigore è stato sottoposto a cori razzisti, ostili e ...

