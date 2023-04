Lukaku, la vicinanza di Drogba: «La loro stupidità nasce quando…» (Di mercoledì 5 aprile 2023) Drogba ha voluto stringersi attorno a Romelu Lukaku, dopo gli episodi incresciosi di ieri a Torino. L’ex fuoriclasse ivoriano ha scritto un bel messaggio di vicinanza al giocatore dell’Inter vicinanza ? Non si fermano i messaggi di vicinanza nei confronti di Romelu Lukaku. Anche l’ex fuoriclasse del Chelsea, Didier Drogba ha voluto scrivere a Big Rom. Questo il messaggio lanciato sul proprio account Twitter dall’ex attaccante ivoriano: «Quando il tuo talento e la tua forza iniziano a ferirli e tu diventi più grande e migliore, nasce la loro stupidità». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 5 aprile 2023)ha voluto stringersi attorno a Romelu, dopo gli episodi incresciosi di ieri a Torino. L’ex fuoriclasse ivoriano ha scritto un bel messaggio dial giocatore dell’Inter? Non si fermano i messaggi dinei confronti di Romelu. Anche l’ex fuoriclasse del Chelsea, Didierha voluto scrivere a Big Rom. Questo il messaggio lanciato sul proprio account Twitter dall’ex attaccante ivoriano: «Quando il tuo talento e la tua forza iniziano a ferirli e tu diventi più grande e migliore,la». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

