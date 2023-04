Lukaku, Inter: "Ci schieriamo contro il razzismo" (Di mercoledì 5 aprile 2023) Milano, 5 apr. - (Adnkronos) - Dopo i https://www.radar-academy.com/ : "Siamo fratelli e sorelle del mondo. Dal 9 marzo 1908 è questa la nostra storia. Vogliamo ribadire con fermezza che ci schieriamo compatti contro il razzismo e ogni forma di discriminazione". Il club di Milano ricorda poi i valori educativi alla base di ogni disciplina sportiva: "Il calcio e lo sport devono essere non solo un veicolo di emozioni ma anche di valori chiari e condivisi, che nulla hanno a che fare con quanto visto ieri sera negli ultimi minuti della semifinale di coppa Italia a Torino, Juventus-Inter". La società conclude la nota manifestando infine vicinanza nei confronti del suo attaccante: "Per questo ribadiamo tutto il nostro appoggio, il nostro affetto e la nostra solidarietà a Romelu Lukaku, come il mondo del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Milano, 5 apr. - (Adnkronos) - Dopo i https://www.radar-academy.com/ : "Siamo fratelli e sorelle del mondo. Dal 9 marzo 1908 è questa la nostra storia. Vogliamo ribadire con fermezza che cicompattiile ogni forma di discriminazione". Il club di Milano ricorda poi i valori educativi alla base di ogni disciplina sportiva: "Il calcio e lo sport devono essere non solo un veicolo di emozioni ma anche di valori chiari e condivisi, che nulla hanno a che fare con quanto visto ieri sera negli ultimi minuti della semifinale di coppa Italia a Torino, Juventus-". La società conclude la nota manifestando infine vicinanza nei confronti del suo attaccante: "Per questo ribadiamo tutto il nostro appoggio, il nostro affetto e la nostra solidarietà a Romelu, come il mondo del ...

