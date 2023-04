Lukaku, Inter: 'Ci schieriamo contro il razzismo' (Di mercoledì 5 aprile 2023) Dopo i cori razzisti da parte di alcuni tifosi bianconeri nei confronti del giocatore belga dell'Inter, Romelu Lukaku , la società nerazzurra ha diramato una nota sul proprio sito ufficiale, all'... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 5 aprile 2023) Dopo i cori razzisti da parte di alcuni tifosi bianconeri nei confronti del giocatore belga dell', Romelu, la società nerazzurra ha diramato una nota sul proprio sito ufficiale, all'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : In arrivo comunicato #Inter #Lukaku #JuveInter - Gazzetta_it : Ecco perché Lukaku ha esultato così: lo aveva già fatto con il gol contro la Svezia... #JuveInter - Inter : A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 8 Gosens, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 As… - TorloGiorgio : ??RAZZISMO???? Ma quindi spettabile @FIGC si può essere razzisti nei confronti di #Kostic ma non di #Lukaku? Gl… - empezzodicuore : Ma cosa ci fa #Danilo tra i festeggiamenti dei ???? li in mezzo, con annesso braccetto provocatorio su #Lukaku?… -