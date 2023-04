Lukaku, insultato all’Allianz Stadium. Nainggolan commenta: «Cosa ti aspettavi la?» (Di mercoledì 5 aprile 2023) Romelu Lukaku è stato espulso nel concitato finale di Juventus-Inter. L’attaccante è stato vittima di beceri cori razzisti di una parte di sostenitori bianconeri. Radja Nainggolan, attraverso un commento pubblicato sotto un post su Instagram dell’attaccante belga, ha commentato la vicenda ATTACCO – Fa certamente scalpore quanto successo nel finale di Juventus-Inter, con Romelu Lukaku che è stato bersagliato da orribili cori razzisti da parte di alcuni sostenitori bianconeri. Radja Nainggolan, attraverso un commento al post di Instagram di Lukaku sulla vicenda ha mostrato sostegno all’ex compagno attaccando di fatto la Juventus. Questo il commento del centrocampista: «Cosa ti aspettavi la?». Fonte: Instagram Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 5 aprile 2023) Romeluè stato espulso nel concitato finale di Juventus-Inter. L’attaccante è stato vittima di beceri cori razzisti di una parte di sostenitori bianconeri. Radja, attraverso un commento pubblicato sotto un post su Instagram dell’attaccante belga, hato la vicenda ATTACCO – Fa certamente scalpore quanto successo nel finale di Juventus-Inter, con Romeluche è stato bersagliato da orribili cori razzisti da parte di alcuni sostenitori bianconeri. Radja, attraverso un commento al post di Instagram disulla vicenda ha mostrato sostegno all’ex compagno attaccando di fatto la Juventus. Questo il commento del centrocampista: «tila?». Fonte: Instagram Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Roberta_Siro : RT @AJG_Official: - Handanovic dopo una spintarella di Cuadrado è il primo a dare un gancio, poi Cuadrado risponde - Lukaku non ha semplice… - internewsit : Lukaku, insultato all'Allianz Stadium. Nainggolan commenta: «Cosa ti aspettavi la?» - - Dibbello : RT @umbasdeez: Ben venga il DASPO nei confronti dei quattro coglioni della curva che ieri hanno insultato Lukaku, che gli sia di lezione co… - _mmire : RT @pepjumped: @salvo__95 bello il comunicato. ci sono stati daspo come per chi ha insultato Maignan? no. cosa che invece ci sarà per chi h… - t0t0r3n0 : RT @AJG_Official: - Handanovic dopo una spintarella di Cuadrado è il primo a dare un gancio, poi Cuadrado risponde - Lukaku non ha semplice… -