Lukaku in ripresa: il numero 90 mostra personalità dal dischetto – TS (Di mercoledì 5 aprile 2023) Romelu Lukaku regala l’1-1 su rigore ai nerazzurri all’ultimo respiro. Il belga non è ancora al top ma mostra personalità da vendere RINASCITA – Romelu Lukaku sarà assente nel match di ritorno contro la Juventus in Coppa Italia per via dell’espulsione. Però, grazie al suo rigore all’ultimo fiato, i nerazzurri affronteranno il match di San Siro da una situazione di parità. Il numero 90 non è ancora quello visto durante il biennio Conte, ma solo un giocatore dalla grande personalità e leadership sarebbe stato in grado di trasformare quel penalty. Fonte: TuttoSport – Simone Togna Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 5 aprile 2023) Romeluregala l’1-1 su rigore ai nerazzurri all’ultimo respiro. Il belga non è ancora al top mada vendere RINASCITA – Romelusarà assente nel match di ritorno contro la Juventus in Coppa Italia per via dell’espulsione. Però, grazie al suo rigore all’ultimo fiato, i nerazzurri affronteranno il match di San Siro da una situazione di parità. Il90 non è ancora quello visto durante il biennio Conte, ma solo un giocatore dalla grandee leadership sarebbe stato in grado di trasformare quel penalty. Fonte: TuttoSport – Simone Togna Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Lukaku in ripresa: il numero 90 mostra personalità dal dischetto - TS - - ilcozzaronero : @FrancescaCphoto Lautaro lo vedo spompo fisicamente. Sta pagando adesso il post Mondiale. Ha giocato sempre. Dovr… - FodenFenomeno : @DevilDollmusic @aceinibitore @LucaMarelli72 'non può fare così (imitando il gesto di #lukaku col dito davanti alla… - Ticinonline : Lukaku in extremis, Vecchia Signora ripresa per i capelli #inter #juventus #cuadrado #lukaku #coppaitalia… - diego4all : Ad ogni modo Lukaku è chiaramente in ripresa fisica, non si giustifica più il suo impiego limitato, deve giocare se… -