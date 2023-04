Lukaku è stato ammonito e quindi espulso perché per l’Italia il razzismo è acqua fresca

(Di mercoledì 5 aprile 2023) In Italia ilè considerato poco importante, praticamente uno sfottò. È una delle evidenze dell’arretratezza culturale del nostro Paese che, tanto per fare un esempio, detesta Paola Egonu. Ieri sera ne abbiamo avuto un’altra dimostrazione con quel che è accaduto dopo l’esultanza dicontro la Juventus. In qualsiasi consesso civile, l’esultanza disarebbe stata considerata la reazione alle ignominiose provocazioni della fauna juventina. Da noi invece l’arbitro si richiama al regolamento come i tristi figuri che da decenni gestiscono e ingolfano la burocrazia italiana.aveva esultato così anche in Nazionale contro la Svezia. Ieri sera quel gesto ovviamente ha assunto un significato diverso. Dopo aver esultato, il belga ha ricevuto il rosso per doppia ammonizione. Ecco il triste ragionamento ...

L'attaccante belga dell'Inter èespulso nel finale della semifinale di andata di Coppa Italia Il casoscuote il calcio italiano. L'attaccante belga dell'Inter èpareggiata ., già ammonito per un brutto fallo su Gatti, ha rimediato il secondo giallo dopo aver trasformato il rigore dell'1 - 1 allo scadere. Il giocatore, in risposta a insulti, ha ......effettuati dai tifosi della Juventus e indirizzati a, nel corso della semifinale d'andata di Coppa Italia. Il centravanti nerazzurro, autore del gol del pareggio su calcio di rigore, è...viene quindi ammonito per l'esultanza ed espulso dall'arbitro Massa. 93' - CALCIO DI RIGORE PER L'INTER - Ingenuità di Bremer, che colpisce con la mano in area di rigore dopo una sponda aerea ...

Per questo ribadiamo tutto il nostro appoggio, il nostro affetto e la nostra solidarietà a Romelu Lukaku, come il mondo del calcio sta facendo da più parti in queste ore.Il tweet sembra quasi ipotizzare che l'arbitro Massa ieri si sia sbagliato pensando che quello di Lukaku fosse un comportamento provocatorio nei confronti della tifoseria juventina, pensiero che lo ha ...