Lukaku e il tweet contro il razzismo del Belgio – FOTO

Dopo quanto successo ieri alla fine di Juve e Inter, anche il Belgio ha voluto twittare a favore di Lukaku e contro il razzismo.

No to racism. ????? #ComeTogether pic.twitter.com/8Z5pEDw2K1— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) April 5, 2023

Un messaggio importante quello dei diavoli rossi con l'immagine di Lukaku e la sua iconica esultanza.

L'articolo proviene da Calcio News 24.

