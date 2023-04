Lukaku e i cori razzisti: il comunicato della Roc Nations (Di mercoledì 5 aprile 2023) L’agenzia che si occupa degli interessi di Romelu Lukaku, la Roc Nations, ha diramato un comunicato riguardo i cori razzisti ricevuti dall’attaccante belga durate Juve-Inter L’agenzia che si occupa degli interessi di Romelu Lukaku, la Roc Nations, ha diramato un comunicato riguardo i cori razzisti ricevuti dall’attaccante belga durate Juve-Inter. La nota: IL comunicato – Gli epiteti razzisti verso Romelu Lukaku da parte dei tifosi della Juventus sono più che spregevoli e non possono essere tollerati. Romelu ha trasformato un rigore all’ultimo momento della partita ed è stato oggetto di cori razzisti ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) L’agenzia che si occupa degli interessi di Romelu, la Roc, ha diramato unriguardo iricevuti dall’attaccante belga durate Juve-Inter L’agenzia che si occupa degli interessi di Romelu, la Roc, ha diramato unriguardo iricevuti dall’attaccante belga durate Juve-Inter. La nota: IL– Gli epitetiverso Romeluda parte dei tifosiJuventus sono più che spregevoli e non possono essere tollerati. Romelu ha trasformato un rigore all’ultimo momentopartita ed è stato oggetto di...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : “Il razzismo è il problema più grosso negli stadi italiani”. Cori razzisti verso #Lukaku. Espulso Lukaku. Dal calci… - marifcinter : Roc Nation: 'Gli epiteti razzisti verso Romelu Lukaku da parte dei tifosi della Juventus sono più che spregevoli e… - RomeoMJ : Quelli che stasera giustificano Lukaku sono gli stessi che condannavano Kean 4 anni fa per aver esultano così dava… - AndreasAldino : RT @ZZiliani: “Il razzismo è il problema più grosso negli stadi italiani”. Cori razzisti verso #Lukaku. Espulso Lukaku. Dal calcio italiano… - 22jctraveler : @GoalItalia Come distorcere la realta' con un fotogramma. Fate vedere il video e si vede benissimo come Lukaku vada… -

'Lukaku merita le scuse della Juve': il comunicato sui social Il finale incandescente di Juventus - Inter, continua a far discutere. Romelu Lukaku è stato il protagonista assoluto dei minuti finali: prima ha segnato il rigore dell'1 - 1, ...è stato oggetto di cori ... Gli occhi puntati sull'America Ancora cori razzisti in uno stadio italiano. Ieri sera a Torino, con una parte dello Stadium juventino che ha ripetutamente offeso il centravanti interista Lukaku 'con insulti di ogni tipo e tanti ... La grande vergogna: lo chiamano scimmia, e viene espulso! In TV si sono sentiti chiaramente i cori razzisti. Possibile che in campo li ha sentiti solo Lukaku Possibile che i commentatori della partita non hanno sentito niente Ed in tutto ciò Lukaku, da ... Il finale incandescente di Juventus - Inter, continua a far discutere. Romeluè stato il protagonista assoluto dei minuti finali: prima ha segnato il rigore dell'1 - 1, ...è stato oggetto di...Ancorarazzisti in uno stadio italiano. Ieri sera a Torino, con una parte dello Stadium juventino che ha ripetutamente offeso il centravanti interista'con insulti di ogni tipo e tanti ...In TV si sono sentiti chiaramente irazzisti. Possibile che in campo li ha sentiti soloPossibile che i commentatori della partita non hanno sentito niente Ed in tutto ciò, da ... Insulti e cori razzisti contro Lukaku: "Scimmia del c…". La vergogna di Juve-Inter Corriere dello Sport "Lukaku merita le scuse della Juve": il comunicato sui social Romelu Lukaku è stato il protagonista assoluto dei minuti finali ... Il centravanti belga è stato oggetto di cori razzisti da parte dei tifosi bianconeri, sia nel corso dei novanta minuti, sia durante ... Roc Nation: "Lukaku vittima di disgustosi insulti a sfondo razziale" La Roc Nation, società di management che gestisce anche Lukaku, ha preso le difesa del belga dopo il ... Romelu ha trasformato un rigore nel finale di partita ed è stato oggetto di cori razzisti ... Romelu Lukaku è stato il protagonista assoluto dei minuti finali ... Il centravanti belga è stato oggetto di cori razzisti da parte dei tifosi bianconeri, sia nel corso dei novanta minuti, sia durante ...La Roc Nation, società di management che gestisce anche Lukaku, ha preso le difesa del belga dopo il ... Romelu ha trasformato un rigore nel finale di partita ed è stato oggetto di cori razzisti ...