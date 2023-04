Lukaku | cosa dice il regolamento | ecco perché è stato espulso

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Inzaghi: 'Cori razzisti contro Lukaku? Assolutamente sì. Questo si è percepito. Ma io vado oltre e vedo un giocato… - marifcinter : #Inzaghi: 'Cosa è successo? E' successo che è stata fraintesa l'esultanza di Lukaku. Lukaku esulta sempre così. E p… - capuanogio : L’unica cosa chiara degli ultimi cinque minuti è stato il fallo di mano che ha portato al rigore di #Lukaku. Tutto… - diegocatalano77 : Una cosa analoga è accaduta nello stadio della squadra per la quale tifi. Memoria selettiva? Te la rinfresca Kalido… - NANDOLEVANO : @TuttoMercatoWeb Grave affermazione. I calciatori sono esseri umani ed è comprensibile la reazione di Lukaku. Prima… -

Il rigore al minuto 95, Perin spiazzato, poi quell'esultanza che genera il caos e costa il secondo giallo e l'espulsione a Romelu. La scena ormai è parte dell'infinita storia del derby d'Italia. Il centravanti dell'Inter, dopo il gol, si blocca in direzione della curva juventina: un saluto militare con la mano destra e l'......a Romelunel concitato finale di gara che ha portato il belga prima a trasformare il rigore dell'1 - 1 e poi ad essere espulso, in seguito alla sua esultanza, per doppia ammonizione. Ma a...La rosea raccontaè accaduto. Tutto è partito dal rigore segnato da, che ha fatto guadagnare all'Inter il pareggio. Mancava poco al termine della partita. L'attaccante belga ha esultato ...

Espulsione a Lukaku: cosa significa l’esultanza e perché l’arbitro Massa ha frainteso Corriere della Sera

Proviamo a fare chiarezza su quanto accaduto negli ultimi istanti di Juventus-Inter. La semifinale d'andata di Coppa Italia si è conclusa con un pareggio per 1-1 ma a far discutere è soprattutto il ...I rossi della rissa toglieranno di mezzo Lukaku, Handanovic e Cuadrado ... in entrambi i casi dimostrare platealmente l’irritazione è stata la cosa più determinata della loro serata. Non è stata una ...