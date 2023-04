Lukaku beccato dai ‘buu’ razzisti, il Belgio è con lui: «No to racism» (Di mercoledì 5 aprile 2023) Massima vicinanza a Romelu Lukaku, che ieri è stato bersagliato da insulti razzisti dalla curva bianconera durante Juventus-Inter. Big Rom ha segnato e poi è stato espulso per doppia ammonizione SOLIDARIETÀ ? Scene vergognose ieri all’Allianz Stadium fra Juventus e Inter, con Lukaku insultato pesantemente dalla curva bianconera con buu razzisti e altre frasi impronunciabili. Massima solidarietà e vicinanza verso Big Rom arriva proprio dalla Nazionale belga, che ha appena twittato con un inequivocabile: “No al razzismo“. Da ricordare che Lukaku è stato anche espulso per somma di ammonizioni dopo l’esultanza sul gol. No to racism. #ComeTogether pic.twitter.com/8Z5pEDw2K1 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) April 5, 2023 Fonte: Belgian Red Devils Inter-News - Ultime notizie e ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 5 aprile 2023) Massima vicinanza a Romelu, che ieri è stato bersagliato da insultidalla curva bianconera durante Juventus-Inter. Big Rom ha segnato e poi è stato espulso per doppia ammonizione SOLIDARIETÀ ? Scene vergognose ieri all’Allianz Stadium fra Juventus e Inter, coninsultato pesantemente dalla curva bianconera con buue altre frasi impronunciabili. Massima solidarietà e vicinanza verso Big Rom arriva proprio dalla Nazionale belga, che ha appena twittato con un inequivocabile: “No al razzismo“. Da ricordare cheè stato anche espulso per somma di ammonizioni dopo l’esultanza sul gol. No to. #ComeTogether pic.twitter.com/8Z5pEDw2K1 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) April 5, 2023 Fonte: Belgian Red Devils Inter-News - Ultime notizie e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Lukaku beccato dai 'buu' razzisti, il Belgio è con lui: «No to racism» - - pepjumped : @Mariolindo_ @pietromichi Kean fece la stessa cosa ma non fu ammonito perché fu beccato per tutta la partita insiem… - Ruttolo_Meo : @vikielulu @tackleduro Quindi la colpa è di Lukaku in quanto se fosse stato espulso prima non si sarebbe beccato de… - easylollo : @DanieleBibo Io a Cuadrato, vigliacchetto e pusillanime, lo avrei steso lì fuori. Altro che Lukaku provoca... si è… - pepjumped : @tripletemainb @OdioSuning3 ok quindi tu vuoi il reintegro di Lukaku perché è stato beccato da cori razzisti? -